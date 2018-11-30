Пропавшего десятилетнего ребенка нашли на чердаке в Людиново

30.11.2018 16:01 220

10-летний мальчик пропал в Людиново в четверг, 29 ноября. Ребенок не вернулся домой после уроков в школе.

Школьника искали полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и частных охранных агентств. Прочесывали не только улицы, но и общежития, подвалы, подъезды и чердаки. Опрашивали прохожих.

В итоге ребенок нашелся в своем же доме, но в соседнем подъезде на чердаке, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Почему мальчик ушел из дома выясняют.

Противоправных действий в отношении школьника не совершалось.