Расписание электричек изменится на неделю из-за укладки новых путей

30.11.2018 15:19 183

С понедельника 3 ноября, по субботу. 8 ноября, будут укладывать 1,6 км рельсошпальной решетки на перегоне «Ерденево – Суходрев».

Для проведения работ назначают технологические окна с 8:40 и до 16:40.

- На период работ у нескольких электропоездов и экспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, - сообщает пресс-служба московской железной дороги.

Электрички, которые ждут изменения, не называют. Пассажиров призывают уточнять расписание в Интернете.