Женщина заплатила за свет и тепло 41 тысячу чтобы выехать из страны

30.11.2018 15:10 188

Жительница Кировского района заплатила долги за коммуналку после того, как ей запретили выезжать из страны, сообщила пресс-служба судебных приставов в пятницу, 30 ноября.

За тепло и электричество она, включая пени, задолжала 41 тысячу рублей.

Отпуск женщина решила провести за границей, поэтому оперативно заплатила и долги, и исполнительный сбор. Дело закрыли, ограничение на выезд сняли.