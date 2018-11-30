Сало, забереги и ледоход на калужских реках

Устойчивого льда на реках Калужской области нет, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба главного регионального управления МЧС.
На реках забереги – это полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водотоков и водоёмов, при незамерзающей остальной части водного пространства, сало – мелкий лёд или пропитанный водой снег на поверхности воды перед ледоставом и осенний ледоход.
А вот на прудах толщина льда 9-15 см.
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