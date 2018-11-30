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Бухгалтер психинтерната присвоила пенсии подопечных

30.11.2018 13:14 0 381
Бухгалтер психинтерната присвоила пенсии подопечных

Бухгалтер «Жиздринского психоневрологического интерната»в 2016 и 2017 годах присваивала деньги, предназначенные для выплат пенсий подопечных, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В общей сложности она присвоила 150 тысяч рублей.

Воровство выявили при очередной проверке. Женщину приговорили к двум годам условно.


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