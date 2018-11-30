Работникам полигона задолжали 1,8 миллиона зарплаты

30.11.2018 12:53 74

Калужский полигон ТКО не заплатил 23 сотрудникам зарплату в размере 1,8 миллиона рублей, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. За какой срок образовалась такая задолженность не уточняется. После вмешательства прокуратуры долги отдали, работодателя оштрафовали на 20 тысяч.



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