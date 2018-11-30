Любителя БАДов обманули на 330 тысяч

30.11.2018 12:21 120

52-летний житель Калужской области пострадал от мошенников, обещавших компенсировать ему вред от БАДов, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина долго время заказывает добавки в Интернете. Недавно ему позвонил незнакомец, сказал, что он — представитель банка, что фирму — производитель пищевых добавок закрыли, а БАДы признали вредными. И теперь клиенту полагается компенсация. Но чтобы ее получить, надо отправить небольшую «страховую» сумму на указанный счет.

Шло время, «страховые» суммы требовали еще и еще и были они все больше. Когда мужчина осознал, что перевел мошенникам более 330 тысяч рублей, он попытался с ними связаться, но телефон не отвечал. Тогда мужчина пошел в полицию.

Обманщикам грозит до 6 лет колонии.