Мандарины передумали дорожать и подешевели обратно

30.11.2018 12:14 169

Цена на мандарины за прошлую неделю снизилась в магазинах федеральных сетей на 3,9%. Это произошло после роста цены на новогодний фрукт на позапрошлой неделе.

Также подешевела говядина на 3,5%, сообщила пресс-служба областного правительства.

Зато в регионе увеличились цены на свинину — 1,2%, курятину — 2,3%, куриные яйца — 1,8%, свежие огурцы — 4,5%.

Цены на топливо существенно не изменились.