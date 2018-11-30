Жительницу Дзержинского района обокрали на миллион

30.11.2018 11:50 315

Более миллиона рублей украл бывший сожитель у жительницы Дзержинского района, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги у женщины были после продажи имущества. И бывший об этом знал.

Мужчина объявлен в розыск. Если его поймают, то могут посадить на срок до 10 лет и оштрафовать на миллион.