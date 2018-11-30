Легковушка сгорела в Обнинске

30.11.2018 11:35 182

Легковой автомобиль «Иран Саманд» сгорел в Обнинске в пятницу. 30 ноября. Машина загорелась на Киевском шоссе в 8:13. Судя по фото с места ЧП, возгорание произошло в моторном отсеке. Загоревшийся транспорт потушили 8 спасателей. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Стоит отметить, что это уже вторая машина, сгоревшая за день.



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