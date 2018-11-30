Египтянина почти с килограммом дурмана взяли в Обнинске

30.11.2018 11:01 245

23-летнего гражданина Египта задержали в Обнинске с крупной партией наркотиков и других запрещенных веществ, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областного УМВД.

В машине иностранца нашли пакет в котором было 40 свертков с дурманом. Экспертиза показала, что в упаковке было 213 гр психоактивного вещества «индол» и около 700 гр синтетического наркотика «N-метилэфедрон».

Иностранцу грозит пожизненное заключение.