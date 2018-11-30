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За четверг в области произошло 3 крупных ДТП и более 50 мелких

30.11.2018 12:43 0 81
За четверг в области произошло 3 крупных ДТП и более 50 мелких

В четверг, 29 ноября, в Калужской области произошло 3 аварии в которых пострадали 3 человек. К счастью, никто не погиб.

За этот же день инспекторы оформили 52 столкновения с материальным ущербом.

Выявлено более 2,4 тысяч нарушений, причем 2 водителя выехали на «встречку», 7 — сели за руль нетрезвыми, 12 перевозили детей не по правилам. 58 нарушителей — пешеходы, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.


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