Молодых зубров пересчитали в заповеднике

30.11.2018 10:11 218

24 зубренка насчитали в заповеднике «Калужские засеки», сообщили лесничии в четверг, 29 ноября, на официальном сайте.

Малыши попались сотрудникам заповедника на глаза на трех прикормочных участках. Всего специалисты увидели 111 животных. Все они в хорошей форме, упитанные. Малыши резвые и здоровые.

Это не окончательная цифра. Маленькие стада пока боятся выходить, одинокие быки вообще предпочитают на глаза людям не показываться. К весне животных подсчитают по следам и с помощью квадрокоптеров.