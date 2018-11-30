Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 30 ноября
$ 66.94 0.16
75.52 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Собутыльники взломали и ограбили бытовку

30.11.2018 08:52 1 291
Собутыльники взломали и ограбили бытовку

Во время распития горячительных напитков калужанин предложил бывшему заключенному ограбить бытовку одной из калужских компаний, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 30 ноября.

У инициатора был ключ от помещения, так как он раньше там работал.

Но когда злоумышленники открыли ключом первую дверь, оказалось, что есть еще вторая, ключей от которой не было. Тогда они ее взломали ломом.

Мужчины украли ящик с инструментами, электрические провода и ноутбук. Всё вместе стоило 14 тысяч рублей.

Подельников задержали. Судимого мужчину заключили под стражу, несудимого отпустили под подписку о невыезде. Каждому грозит до 5 лет заключения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Бухгалтер психинтерната присвоила пенсии подопечных 30.11.2018 13:14

Работникам полигона задолжали 1,8 миллиона зарплаты 30.11.2018 12:53

За четверг в области произошло 3 крупных ДТП и более 50 мелких 30.11.2018 12:43

Любителя БАДов обманули на 330 тысяч 30.11.2018 12:21

Мандарины передумали дорожать и подешевели обратно 30.11.2018 12:14

Жительницу Дзержинского района обокрали на миллион 30.11.2018 11:50

Легковушка сгорела в Обнинске 30.11.2018 11:35

Египтянина почти с килограммом дурмана взяли в Обнинске 30.11.2018 11:01

Пешехода-нарушителя сбили в Малоярославце 30.11.2018 10:20

Молодых зубров пересчитали в заповеднике 30.11.2018 10:11


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

Как выбрать плед - советы и рекомендации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.