Собутыльники взломали и ограбили бытовку

Во время распития горячительных напитков калужанин предложил бывшему заключенному ограбить бытовку одной из калужских компаний, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 30 ноября.
У инициатора был ключ от помещения, так как он раньше там работал.
Но когда злоумышленники открыли ключом первую дверь, оказалось, что есть еще вторая, ключей от которой не было. Тогда они ее взломали ломом.
Мужчины украли ящик с инструментами, электрические провода и ноутбук. Всё вместе стоило 14 тысяч рублей.
Подельников задержали. Судимого мужчину заключили под стражу, несудимого отпустили под подписку о невыезде. Каждому грозит до 5 лет заключения.
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