«Опель» сгорел на Маяковке

30.11.2018 09:31 508

Красная легковушка «Опель» загорелась в пятницу, 30 ноября, в калужском районе Маяковки на переулке Песчанном.

Судя по фотографиям с места, пожар возник в моторном отсеке машины. В результате эта часть автомобиля значительно пострадала.

Полностью сгореть «Опелю» не дали спасатели, которые тушили легковушку.

От огня никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.