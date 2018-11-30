Деревенский дом сгорел в Мещовском районе

30.11.2018 08:10 109

Одноэтажный жилой дом сгорел ночью в пятницу, 30 ноября, в деревне Костинка Мещовского района. Пламя вспыхнуло в 3:35. Судя по фотографиям с места ЧП, от дома остались только кирпичные стены. Тушили огонь 7 пожарных на двух спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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