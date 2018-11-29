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В Калуге задержали водителя с партией наркотиков в машине

29.11.2018 16:19 0 527
В Калуге задержали водителя с партией наркотиков в машине

На улице Тульской города Калуги патруль ДПС остановил автомашину «Грейт Вол».

Водитель машины, 33-летний житель Перемышльского района, был пьян, вследствие чего полицейские отправили его на медицинское освидетельствование, а авто досмотрели.

В ходе досмотра в салоне автомобиля стражи порядка обнаружили пластиковый контейнер, в котором находились 4 свертка с синтетическим порошкообразным веществом, которое экспертиза позже определила как наркотические вещества: индол массой 0,76 гр, мефедрон 0,17 гр, PDV массой 1,07 гр и гашиш 0,65 гр.

Находка потянула на уголовную статью о незаконном хранении наркотиков с санкцией до 10 лет лишения свободы, сообщило областное УМВД.


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