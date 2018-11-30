Полицейские Юхновского района раскрыли мошенничество и заслужили благодарность

30.11.2018 08:00 104

Житель Юхновского района написал письмо в областное УМВД, в котором поблагодарил сотрудников полиции, грамотные и профессиональные действия которых позволили в короткие сроки раскрыть совершенное против него мошенничество.

Так, продавая недвижимость, он опубликовал объявление, и с ним связалась покупательница из другого региона. Под видом осуществления предоплаты за предстоящую сделку, женщина списала с его карты крупную сумму денег.

Полицейские установили личность подозреваемой, проживающей на тот момент в городе Уфа. Мошенница заключена под стражу, а значительная часть похищенных средств возвращена потерпевшему, сообщила пресс-служба УМВД области.