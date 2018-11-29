В Тарусском районе иномарка улетела в кювет

29.11.2018 15:15 151

Сегодня, 29 ноября, около 13 часов дня в Тарусском районе произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением, и машина улетела с дороги в кювет недалеко от деревни Паршино. Спасатели областного МЧС сообщают о том, что в результате происшествия пострадал человек. Тяжесть полученных им травм уточняется.