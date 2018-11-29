Областной бюджет увеличился на 15,3 миллиарда рублей

29.11.2018 15:10 112

Сегодня, 29 ноября, депутаты обсудили изменения, которые предполагается внести в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Изменения обусловлены поступлением дополнительных средств из федерального бюджета и увеличением собственных доходов региона.

В целом доходы областного бюджета увеличиваются на 15,3 млрд рублей, из которых 2,5 млрд это собственные доходы, а 12,8 млрд – безвозмездные поступления.

Общий объем расходов областного бюджета на 2018 год увеличится на 13,3 млрд рублей: дополнительные средства выделены на здравоохранение и образование, а так же на «Дворец спорта» и развитие водохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба Заксобрания области.