За минувшие сутки два человека пострадали на дорогах области

29.11.2018 12:50 149

За минувшие сутки, 28 ноября, на дорогах Калужской области в двух авариях два человека получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2480 нарушений Правил дорожного движения.

Так, шесть водителей выехали на полосу встречного движения, восемь автолюбителей сели за руль пьяными, а 17 нерадивых родителей неправильно перевозили в машинах детей.

Кроме того, правила движения нарушил 61 пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.