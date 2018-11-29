Полтора миллиона выплатили рабочим Мосальского района под давлением прокуратуры

29.11.2018 20:42 140

Сельскохозяйственное предприятие Мосальского района задолжало 53-м работникам заработную плату за сентябрь этого года на сумму более полутора миллионов рублей.

В целях незамедлительного погашения образовавшейся задолженности прокурором Мосальского района исполнительному директору предприятия внесено представление, после чего работникам деньги выплатили в полном объеме, сообщает областная прокуратура.