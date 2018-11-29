За побитого полицейского дебошира ждет пять лет тюрьмы

29.11.2018 19:00 122

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Перемышля, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура области.

В сентябре этого года обвиняемый, неоднократно судимый ранее, обидившись на намерение участкового привлечь его к ответственности за дебош в общественном месте, нанес ему два удара кулаком и теперь ответит перед судом.