За побитого полицейского дебошира ждет пять лет тюрьмы

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Перемышля, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура области.
В сентябре этого года обвиняемый, неоднократно судимый ранее, обидившись на намерение участкового привлечь его к ответственности за дебош в общественном месте, нанес ему два удара кулаком и теперь ответит перед судом.
|
Прокуратура заставила администрацию сельских поселений убрать снег 29.11.2018 19:43
В Калуге задержали водителя с партией наркотиков в машине 29.11.2018 16:19
В Тарусском районе иномарка улетела в кювет 29.11.2018 15:15
Областной бюджет увеличился на 15,3 миллиарда рублей 29.11.2018 15:10
В столкновении двух иномарок пострадала женщина 29.11.2018 12:54
За минувшие сутки два человека пострадали на дорогах области 29.11.2018 12:50
Бдительные соседи помогли полиции опознать воришек, обокравших ферму 29.11.2018 08:35
Желая получить 150 тысяч, калужанка отдала мошеннику 120 29.11.2018 08:27
«Лада Калина» сгорела на Терепце 29.11.2018 08:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: