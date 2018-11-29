Разбойника, скрывавшегося четыре года, приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Житель Московской области на днях признан виновным в совершении разбоя.
В марте 2014 года подсудимый с четырьмя подельниками проник в квартиру потерпевшего в Кременках. Избив хозяина, преступники отобрали у него пневматический пистолет, ноутбук и деньги на общую сумму в 37 тысяч рублей.
Подельники приговорены к тюремным срокам в 2016 году, а подсудимый, скрывшийся после нападения, был задержан и осужден лишь в 2018 и получил семь с половиной лет строгого режима, сообщила 29 ноября прокуратура области.
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