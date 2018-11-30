Прокуратура Думиничского района проследит за школьными полами

30.11.2018 06:59 169

Прокуратура Думиничского района проверила безопасность условий обучения в МКОУ «Паликская СОШ № 2».

Межведомственная комиссия, обследовавшая здание школы, подтвердила ее готовность к 2018-2019 учебному году, однако прокурорская проверка обнаружила, что полы в коридоре школы требуют ремонта.

Директор школы недочетов не заметил и заявку на ремонт своевременно не подал, за что ему и главе администрации района прокуроры вынесли представление об устранении неполадок, сообщила пресс-служба прокуратуры.