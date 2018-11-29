Прокуратура заставила администрацию сельских поселений убрать снег

29.11.2018 19:43 85

Прокуратура Куйбышевского района проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорог в деятельности администрации сельских поселений района.

Проверка показала, что органы местного самоуправления содержат дороги в зимнее время ненадлежащим образом. Так, после прошедшего в районе снегопада, в течение суток администрация не приняла мер к расчистке улиц от снега.

В целях устранения указанных нарушений и понуждения органов местного самоуправления сельских поселений к уборке улиц населенных пунктов от снега, в адрес глав администраций сельских поселений внесены представления. Мера возымела действие, и работы по очистке начались, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.