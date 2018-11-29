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Бдительные соседи помогли полиции опознать воришек, обокравших ферму

29.11.2018 08:35 0 279
Бдительные соседи помогли полиции опознать воришек, обокравших ферму

С территории фермерского хозяйства Хвастовичского района похитили два электромотора, сообщает 29 ноября МОМВД России «Людиновский».

Оперативники установили, что двое молодых людей под покровом ночи похитили с навозоудаляющего транспортера два электромотора и вывезли их на хозяйственной коляске. Воришки не учли тот факт, что ферма находится в 300 метрах от жилого дома, поэтому нашлись свидетели происшествия, которые помогли стражам правопорядка опознать их.

Полицейские изъяли похищенное и завели уголовное дело по факту кражи.


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