Бдительные соседи помогли полиции опознать воришек, обокравших ферму

С территории фермерского хозяйства Хвастовичского района похитили два электромотора, сообщает 29 ноября МОМВД России «Людиновский».
Оперативники установили, что двое молодых людей под покровом ночи похитили с навозоудаляющего транспортера два электромотора и вывезли их на хозяйственной коляске. Воришки не учли тот факт, что ферма находится в 300 метрах от жилого дома, поэтому нашлись свидетели происшествия, которые помогли стражам правопорядка опознать их.
Полицейские изъяли похищенное и завели уголовное дело по факту кражи.
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