Желая получить 150 тысяч, калужанка отдала мошеннику 120

29.11.2018 08:27 431

Калужанка на днях стала жертвой мошенника, сообщает 29 ноября пресс-служба УМВД области.

Женщине срочно потребовались 150 тысяч рублей. Но банки отказали в кредите, так как она не погасила ранее взятую ссуду.

Обнаружив в газете объявление о помощи в получении кредита, женщина позвонила по указанному номеру. Собеседник сообщил, что за оформление документов нужно заплатить некую сумму.

Когда калужанка перевела первые 10 тысяч рублей на указанный счет, злоумышленник стал названивать ей и выманивать деньги: то на исправление кредитной истории, то на оформление неких документов. Только через 4 месяца, перечислив свыше 120 тысяч рублей, гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, где и было заведено дело о мошенничестве.