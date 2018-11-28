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На реках области лед еще не встал

28.11.2018 14:04 0 125
На реках области лед еще не встал

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области замерили толщину льда на реках. По состоянию на 27 ноября на основных реках области ледяной покров отсутствует. Толщина льда на закрытых водоёмах составляет около 10 сантиметров.

Согласно замерам, 14-сантиметровый лед установился на пруду в деревне Куракино Бабынинского района. Зато калужские конькобежцы вовсю осваивают ледяной покров Яченского водохранилища толщиной 8-10 сантиметров, сообщила пресс-служба МЧС.


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