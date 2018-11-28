На реках области лед еще не встал

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области замерили толщину льда на реках. По состоянию на 27 ноября на основных реках области ледяной покров отсутствует. Толщина льда на закрытых водоёмах составляет около 10 сантиметров.
Согласно замерам, 14-сантиметровый лед установился на пруду в деревне Куракино Бабынинского района. Зато калужские конькобежцы вовсю осваивают ледяной покров Яченского водохранилища толщиной 8-10 сантиметров, сообщила пресс-служба МЧС.
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