Женщина не справилась с управлением и попала в больницу

28.11.2018 13:38 309

Вчера,27 ноября, на дороге «Малоярославец – Боровск» произошло ДТП. Женщина за рулем «Киа», двигаясь из Малоярославца в Боровск, не справилась с управлением. Машина улетела в кювет по ходу движения и там перевернулась, сообщил ОМВД России по Малоярославецкому району. Женщина госпитализирована с многочисленными травмами.



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