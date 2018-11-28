В Мосальске уничтожили контрафактную спортивную одежду

28.11.2018 21:00 94

Мосальский предприниматель незаконно продавал спортивные костюмы и обувь под торговой маркой «Reebok», сообщила 28 ноября пресс-служба прокуратуры района. По результатам прокурорской проверки в арбитражный суд Калужской области направлено заявление о привлечении этого ИП к ответственности за незаконное использование брэнда, которое рассмотрено и удовлетворено. Продавца оштрафовали на 25 000 рублей, а контрафакт уничтожили.



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