19 миллионов заплатит хозяин участка, устроивший на нем песчаный карьер

29.11.2018 07:11 474

Прокуратура Малоярославецкого района совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области проверила соблюдение земельного законодательства и законодательства о недропользовании.

В ходе проверки прокуроры выявили факт незаконной разработки карьера по добыче строительного песка на принадлежащем частном земельном участке вблизи деревни Ерденево.

С целью возмещения причиненного почве вреда прокуратура района направила заявление в суд и добычу полезных ископаемых на участке запретили. Кроме того, суд постановил взыскать с хозяина участка 19 миллионов рублей ущерба в районный бюджет, сообщила пресс-служба прокуратуры.