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Управляющая компания в Ферзиково «нагрела» жильцов на 50 тысяч рублей

28.11.2018 19:43 0 139

Управляющая компания поселка Ферзиково собирала с жильцов деньги за коммунальные услуги, которые не оказывала, сообщает 28 ноября пресс-служба прокуратуры.

Так, 10 собственников квартир перечислили около 50 000 рублей за отопление и водоснабжение по счетам, выставленным организацией. При этом договорные отношения по поставке тепла и воды, между управляющей и ресурсоснабжающей организациями отсутствуют.

Прокуратура района направила в суд 10 заявлений о взыскании с управляющей организации причиненных потребителям жилищно-коммунальных услуг убытков на указанную сумму. Мировой суд удовлетворил требования прокуроров в полном объеме.


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