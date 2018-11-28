Иркутские гастролеры обнесли калужан на два миллиона рублей

28.11.2018 11:16 124

Оперативники задержали группу иркутских гастролеров, грабящих квартиры по всей стране. Только в Калуге они нанесли ущерб около 2 миллионов рублей.

Воры проникали в квартиры путем подбора ключей. Выбирали они именно те жилища, где длительное время отсутствовали хозяева, забирая ювелирные изделия, оргтехнику и качественные брендовые вещи. Часть похищенного полицейские изъяли при обыске.

По сообщению пресс-службы областного УМВД, банду заключили под стражу.