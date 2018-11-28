Нанятый работник обокрал хозяина и скрылся

28.11.2018 11:09 108

Состоятельный домовледелец дал объявление о найме помощника по хозяйству для присмотра за скотиной и птицей с проживанием.

Мужчина, откликнувшийся на объявление, произвел на хозяина благоприятное впечатление, и приступил к работе. Два дня все шло хорошо, а на третий внезапно вернувшийся домой хозяин обнаружил пропажу вещей и денег на общую сумму 18 000 рублей.

Полицейские обнаружили вороватого работника в соседнем регионе. Из похищенных вещей при нем нашлись только ноутбук и одеколон. Хозяйским ремнем для брюк, двумя бутылками алкоголя и деньгами в сумме 9500 рублей он уже успел распорядиться.

ОМВД России по Малоярославецкому району продолжает расследование этого уголовного дела.