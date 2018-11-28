Прокуроры выбили пятимиллионный долг по зарплате

28.11.2018 19:55 136

Прокуратура Перемышльского района установила, что руководство крупного сельскохозяйственного предприятия не выплатило зарплату за октябрь этого года 300 работникам, сообщает 28 ноября пресс-служба ведомства.

Задолженность перед рабочими составила более 5 миллионов рублей.

Прокуроры потребовали от руководителя предприятия незамедлительно погасить все долги, и их требование было незамедлительно выполнено.