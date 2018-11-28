Прокуратура добилась выплаты 8,5 миллиона рублей обнинским рабочим

28.11.2018 09:46 145

Обнинская компания, производящая электрооборудование, не заплатила работникам за октябрь этого года, сообщила 28 ноября пресс-служба прокуратуры города. 215 человек не получили заработную плату в общей сумме на 8,5 миллиона рублей. Прокуроры добились выплаты задолженности путем привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности. Работники предприятия получили заработанное в полном объеме.



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