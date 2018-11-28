Частные детективы обманули калужанку на три тысячи рублей

28.11.2018 08:58 487

Немолодая калужанка заподозрила в неверности своего избранника и решила уличить его в измене с помощью частных детективов, сообщает 28 ноября пресс-служба городского УМВД.

Найдя в сети объявление об услугах детективного агентства, женщина отправила письмо, где рассказала о проблеме. Неравнодушные детективы незамедлительно сообщили о своей готовности прийти на помощь и запросили аванс. Переведя на указанный счет 3000 рублей, клиентка напрасно ждала ответа от представителей агентства и, осознав, что обманута, обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».