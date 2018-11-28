Судимый гость списал деньги с хозяйской карты

28.11.2018 08:47 246

С банковской карты жительницы Обнинска пропали деньги, сообщает 28 ноября пресс-служба УМВД наукограда.

Принимая в гостях своего знакомого, ранее судимого мужчину, женщина уснула. Гость воспользовался этим и, взяв ее мобильник, перевел себе денежные средства с ее счета, удалив после сообщение о списании.

Спустя некоторое время женщина попыталась оплатить покупки и обнаружила, что денег на карте нет. Сумма ущерба составила 1175 рублей.

Расследование продолжается.