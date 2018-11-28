Сотню тысяч креветок привезли для выращивания в Малоярославецкий район

28.11.2018 07:00 95

120 тысяч молоди белоногой креветок привезли в хозяйство в Малоярославецком районе, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного Россельхознадзора. Будущий деликатес привезли из Тайланда. Ее пересчитали, акклиматизировали и запустили в питомник для дальнейшего выращивания. Следить за здоровьем молодняка будут сотрудники предприятия.



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