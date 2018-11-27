Обнинский ФЭИ спасли от «террористов»

27.11.2018 17:58 104

Во вторник, 27 ноября, контр-террористические учения прошли в обнинском физико-энергетическом институте. По легенде в область прибыла бандгруппа, которая планировала совершить теракт на территории института. Силовые ведомства региона отработали действия во время подобного ЧП. Для реалистичности использовали пиротехнику и имитационные средства, спасательную технику, оружие спецснаряжение и средства связи, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.



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