Воду нелегально выкачивали из подземного источника

27.11.2018 17:39 203

В одном из поселений Кировского района у ООО «Водоснабжение» истекла лицензия, но оно продолжало пользоваться недрами, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Предприятие качало подземную воду.

Директора привлекли к дисциплинарной ответственности и вынесли ему предупреждение. Нарушения требуют устранить.