Жительницу Бетлицы оштрафовали за обруганного из-за забора старика

27.11.2018 16:32 229

73-летний житель Бетлицы обратился в прокуратуру с жалобой на оскорбления с стороны соседки, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областной пркоуратуры.

Женщина обругала старика за то, что он вылил воду на забор между участками.

Пенсионер на оскорбления склочницы не отвечал.

Женщину за оскорбления в итоге оштрафовали.