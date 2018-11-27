Директора УК оштрафовали за недостаточно подробный ответ

27.11.2018 15:11 549

Гражданин получил недостаточно подробный ответ на 11 вопросов от управляющей компании в Обнинске, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Всего житель наукограда написал 53 вопроса о плате за ЖКУ и управлении домом.

Директора компании привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.