Работникам «Товарковской керамики» задолжали более 1,8 миллиона зарплаты

27.11.2018 14:46 496

Уголовное дело заведено на генерального директора ООО «Товарковская керамика» о частичной невыплате зарплаты более 3 месяцев, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета во вторник, 27 ноября.

По версии следователей, 50 работников предприятия не получали деньги с августа по октябрь. В общей сложности им задолжали 1,8 миллиона рублей.

При этом по другим счетам фирма платила. Причем суммы, превышающие задолженность.