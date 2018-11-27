Юноша набрал в магазине товара и передумал платить

27.11.2018 14:28 402

25-летний молодой человек украл товар из магазина в Малоярославецком районе потому что передумал его покупать, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Юноша положил в корзинку пачку чая, коробку сока, йогурт, бутылку рома, направился к выходу, обошел кассу и вышел из супермаркета.

Его задержал охранник. Молодой человек спокойно последовал за охранником, выложил продукты и заявил, что просто передумал их покупать, поэтому платить за них не будет.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.