Воду отключили из-за аварии в Аненнках

27.11.2018 12:50 153

Аварию на водопроводе диаметром 300 мм произошла во вторник, 27 ноября на улице Вишневского.

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