Работник перестарался и сдал металлолом еще и с чужого участка

27.11.2018 10:13 619

Владелица двух участков наняла мужчину, чтобы тот привел ее собственность в порядок и разрешила ему сдать металлом с них, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Работнику она выписала доверенность. Деньги за лом должны были быть поделены пополам. Тот землю расхламил и увидел третий участок, который теоретически мог бы тоже принадлежать женщине. В итоге он вывез железяки и с него. Сдал металлические бытовки, отопительные печи и котлы, кровати, холодильники, ограждения и т. д.

При очередном рейсе машины с ломом на нее обратили внимание сотрудники полиции. Рабочего задержали и выяснили, что на эти железяки документов у него нет.

Лома мужчина успел сдать на 5 миллионов.

Его будут судить за кражу.