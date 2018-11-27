День моржа отметили в Обнинске

По инициативе Всемирного фонда дикой природы ежегодно 24 ноября весь мир отмечает экологически важный праздник - День моржа.
Не остались в стороне и «моржи» наукограда- любители закаливания и ледяной воды, открыли сезон купания в проруби. Рядом с городским пляжем была специально оборудована полынья, в которой в течение дня благополучно искупалось около 10 смельчаков, сообщила пресс-служба администрации Обнинска.
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