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День моржа отметили в Обнинске

27.11.2018 08:00 0 89
День моржа отметили в Обнинске

По инициативе Всемирного фонда дикой природы ежегодно 24 ноября весь мир отмечает экологически важный праздник - День моржа.

Не остались в стороне и «моржи» наукограда- любители закаливания и ледяной воды, открыли сезон купания в проруби. Рядом с городским пляжем была специально оборудована полынья, в которой в течение дня благополучно искупалось около 10 смельчаков, сообщила пресс-служба администрации Обнинска.

 


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