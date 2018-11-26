Мещовский район станет лучше кормить детей после прокурорской проверки

Прокуратура Мещовского района провела проверку питания детей в школах и детских садах.
Проверка выявила многочисленные нарушения: грязную посуду, продукты без документов, подтверждающих их качество и несвоевременную дезинсекцию. Кромп того, во всех учреждениях в рационе детей отсутствовали необходимые продукты, такие как мясо, рыба, крупы.
По результатам проверки 8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 должностных лица оштрафованы, а выявленные нарушения устранены. Кроме того, районные власти увеличили финансирование на питание детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
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